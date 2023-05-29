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16:17 29.05.2023

ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

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ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років", - написав Гончаренко в понеділок у телеграмі.

За його словами, за законопроєкт №9333 на пленарному засіданні українського парламенту проголосували 328 народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховній Раді було запропоновано затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

До обмежувальних заходів входять повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.

Теги: #рада #санкції #іран

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