Події

16:02 29.05.2023

Українські правоохоронці повідомили про підозру найближчому соратнику терориста Пушиліна

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Голові "адміністрації" терористичної організації "ДНР" Олексію Ніконорову, який раніше працював у Державній податковій службі України, повідомили про підозру в державній зраді за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

"Ніконоров - колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва. У 2014 році посадовець самовільно залишив місце служби і незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області. Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, за протекцією Пушиліна Ніконоров обіймав керівні посади в "апараті народної ради ДНР", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення.

У повідомленні зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок окупанта щодо поширення кремлівського режиму в тимчасово захоплених районах Донбасу.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на сході України. Тривають комплексні заходи щодо притягнення зрадника до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #підозра #дбр

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