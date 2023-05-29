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15:38 29.05.2023

Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі

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Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі

Рішенням міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі 365 громадян Білорусі внесено до списку осіб, чиє перебування на території Польщі небажане, повідомляє в понеділок пресслужба польського відомства.

"Цим особам також буде заборонено в'їзд до Шенгенської зони. Вони також будуть піддані заморожуванню грошових коштів та економічних ресурсів. Окрім того, міністр прийняв рішення заморозити кошти та економічні ресурси щодо 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних переважно з російським капіталом", - ідеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Уточнюється, що санкційний список охоплює 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представників місцевої адміністрації, 28 працівників правоохоронних органів, 23 представників білоруських державних ЗМІ, 24 спортсменів і спортивних чиновників тощо.

"Окрім того, до списку увійшли підприємці, пов'язані з російським капіталом. Це 15 громадян Російської Федерації та один білорус. Під санкції також потрапили 20 суб'єктів господарювання (19 пов'язаних із Росією та один пов'язаний із Білоруссю)", - йдеться в повідомленні.

Конкретних фігурантів списку поки що не озвучено.

Уточнюється, що санкції запроваджують через вирок журналістові міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Polonia, активісту Спілки поляків Білорусі Анджею Почобуту.

Раніше повідомлялося, що вирок щодо нього набув законної сили.

Почобут засуджений у Білорусі до восьми років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії посиленого режиму. Його визнали винним у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі (ст. 361 КК) і в розпалюванні ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК). Журналіст перебував під вартою з 25 березня 2021 року.

Із лютого Польща призупинила на невизначений час роботу прикордонного пункту Бобровники-Берестовіца. Це рішення польська влада пов'язує з вироком Почобуту.

 

Теги: #польща #санкції #білорусь

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