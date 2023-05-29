Ткаченко: Допоки хайп і лайки будуть важливішими за безпеку і життя, ми будемо далі від нашої перемоги

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що всі, хто поширює несанкціоновану інформацію про ворожі обстріли, будуть притягнуті до відповідальності.

"Хочу звернутися до наших громадян, телеграм-каналів і блогерів, які за 16 місяців повномасштабної війни досі не вивчили головні правила безпеки для країни. Не знімати та не публікувати роботу ППО, уламки ракет, руйнування після влучань тощо. На кожному з вас лежить відповідальність за збереження життів наших громадян", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що "допоки хайп та лайки будуть важливіші за безпеку та життя, ми будемо далі від нашої перемоги".

Ткаченко заявив, що всі, хто поширює несанкціоновану інформацію і потурає агресору свідомо чи через недбалість, будуть притягнуті до відповідальності.