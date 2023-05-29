Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару, попередньо "Іскандером", по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області, є постраждалі, зокрема й діти, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Поранень дістали три літні жінки: 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, дитина 14 років і 10-річна дитина. У селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки і газопровід", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що обстрілу зазнала Глушківка, там поранено 60-річну жінку.

За словами Синєгубова, усіх постраждалих госпіталізовано, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.