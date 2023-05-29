Події

12:55 29.05.2023

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

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Російські війська обстріляли Покровську громаду Дніпропетровської області - загинув один місцевий житель, постраждали ще дев'ять осіб, серед них - 11-річна дитина, повідомила Дніпропетровська ОВА в понеділок.

"Ворог ударив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загиблий. Також постраждали дев'ять осіб. Серед них - 11-річна дитина", - йдеться в повідомленні Дніпропетровської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

За даними ОВА, зруйновано приватний будинок. "Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інформація уточнюється".

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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