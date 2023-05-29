У Львівській області сили ППО збили ракету, ніхто не постраждав
Минулої ночі у Львівській області сили ППО збили російську ракету на території Золочівського району, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Одна з ракет долетіла до нашої області. Захисникам із ПК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом", - написав Козицький.
За його даними, уламки ракети впали на господарську споруду, почалася пожежа. Вогонь знищив будівлю і трактор. Ніхто з людей не постраждав.
На місці падіння уламків утворилася вирва.