Події

08:02 29.05.2023

Окупанти обстріляли чотири громади Миколаївської області

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Окупанти обстріляли чотири громади Миколаївської області

Російські окупанти в ніч на понеділок атакували артилерією і дронами чотири громади Миколаївської області, повідомив у понеділок вранці голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки 3 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямованих ворогом на Миколаївщину, було знищено в небі над областю.

У Миколаївському районі вчора, 28 травня, о 10:53 ворожих обстрілів зазнали м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого сталося загоряння на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.

Також удень з 11:07 та 12:48 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Увечері, 28 травня, о 18:15 зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Обійшлося без жертв.

Уранці, 29 травня, у Баштанському районі, о 05:15 ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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