Події

07:36 29.05.2023

Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

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Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

Херсонський водоканал отримав гуманітарну допомогу згідно з підписаним Меморандумом про взаєморозуміння та співробітництво між іноземною неурядовою організацією "Представництво Кеар Дойчланд в Україні" та МКП "ВУВКГ м.Херсона", повідомляє міська військова адміністрація міста.

Повідомляється, що Херсонводоканалу передано 8 силових модулів перетворювачів частоти, їх планують встановити на свердловинах для автоматичного підтримання необхідного тиску у водопровідній мережі, забезпечуючи режим економії електроенергії та захист насосного обладнання. Також партнери передали 4 пересувні мотопомпи для відкачування стічних вод у комплекті з рукавами високого тиску. Які "допоможуть оптимізувати роботу працівників аварійно-відновлювальних ремонтних бригад під час ліквідації витоків у колодязях і ремонтних роботах на мережах і насосних станціях", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #водоканал #гумдопомога #херсонська_область

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