29 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 460 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 460 RUSSIAN AGRESSION

29 травня у світі відзначають Міжнародний день миротворців і Всесвітній день здорового травлення.

В Аргентині - День Сухопутних військ, у Швеції - День ветеранів, Весняний вихідний у Великій Британії, у Венесуелі - День вшанування старших, у Нігерії - День демократії. У Домініканській Республіці - Національний день матері, у США - День штату Вісконсин, День поминання в США, а ще - День бісквіта. У Туреччині - День взяття Стамбула, у Киргизстані - День збройних сил, у Туркменістані - День працівників органів внутрішніх справ.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого.

70 років тому було вперше підкорено Джомолунгму - найвищу вершину на Землі.

Всесвітній день здорового травлення

29 травня відзначають Всесвітній день здорового травлення, заснований у день ухвалення Статуту Всесвітньої організації гастроентерологів 1958 року.

Ініціюючи щорічне проведення цього Дня, гастроентерологи всього світу намагалися звернути увагу суспільства на проблеми порушення травлення у людини, зростання кількості цих проблем, а також зростання кількості людей із подібними проблемами. Висвітлення цих питань, а також пошуки ефективних методів профілактики та лікування порушень і захворювань травної системи - головне завдання Всесвітньої організації гастроентерологів.

Здоровий спосіб життя з кожним роком привертає до себе увагу все нових і нових людей, які намагаються його дотримуватися.

Міжнародний день миротворців ООН

У 2002 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (57/129) оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців Організації Об'єднаних Націй. Останніми роками було ухвалено рішення відзначати його проведенням заходів, об'єднаних спільною темою, яка змінюється щороку.

Ця дата покликана віддати належне самопожертві і відданості миротворців, які несуть службу по всьому світу. Вона знаменує собою те, що було зроблено ООН у різних країнах для полегшення страждань і примирення ворогуючих сторін.

Від 1992 року в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки взяло участь понад 45 тисяч українських військовослужбовців у понад 25 міжнародних операціях у різних регіонах планети та у 18 різних країнах світу. 58 військовослужбовців ЗС України в цих операціях загинули.

За даними Центру національних контингентів і національного персоналу Об'єднаного штабу Командуванням об'єднаних сил Збройних Сил України, наразі лише два національні контингенти - військовослужбовці Збройних Сил України беруть участь у 2 міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки під проводом ООН і НАТО. Зокрема, 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго та національний контингент у складі Багатонаціональних сил КФОР у Косово, Республіка Сербія загальною чисельністю 290 військовослужбовців.

До початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, ЗС України брали участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки в 6 країнах світу та районі Аб'єй.

Весняний вихідний у Великій Британії

Весняний вихідний у Великій Британії, що відзначається щорічно в останній понеділок травня, належить до, так званих, весняних банківських вихідних (Spring Bank Holiday).

Традиційно, Spring Bank Holiday, який іноді називають Днем весни, можна назвати і святом квітів, тому що напередодні свята будинки і вулиці Англії прикрашають гірляндами з весняних квітів. Вранці на вулицях проводять костюмований хід із квітами і гілками квітучих дерев. А вдень і ввечері свято переходить у народні гуляння.

Витоки Дня весни сягають середньовіччя, коли він супроводжувався народними піснями і танцями, стрільбою з лука. Саме на одному з таких змагань, за однією з легенд, був захоплений Робін Гуд.

День поминання в США

День поминання відзначається в останній понеділок травня в пам'ять про всіх загиблих громадян Америки. Спочатку вшановували загиблих у Громадянській війні, але тепер це - День поминання всіх загиблих у всіх війнах і взагалі всіх померлих. Цього дня проводяться спеціальні церемонії на цвинтарях, у церквах та інших громадських місцях.

День поминання офіційно був проголошений 5 травня 1868 року Генералом Джоном Логаном, національним командиром Старої Армії Республіки, і вперше святкувався 30 травня 1868 року, коли було покладено квіти на могилу Союзних і Конфедеративних солдатів на Арлінгтонському національному цвинтарі. Перший штат, який офіційно визнав свято, був штат Нью-Йорк 1873 року.

Ще цього дня:

1900 - Компанія "Отіс" зареєструвала торговельну марку "Ескалатор";

1928 - Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год;

1953 - Людина вперше здолала найвищу точку планети - на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялися новозеландець Едмунд Гілларі та шерп Норгей Тенцинг;

1964 - У Києві відкрили для відвідувачів найбільший у СРСР ботанічний сад;

1990 - 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 - Форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана");

2014 - Поблизу Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост і проведення ротації особового складу, повертаючись із району гори Карачун, був обстріляний із лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК вертоліт Мі-8МТ (борт "16") Нацгвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Унаслідок події загинули 12 осіб.

Церковне свято

Православна церква вшановує цього дня пам'ять Преподобного Феодора Освяченого. Він походив із Єгипту і був сином багатих і знатних батьків-християн. У ньому рано проявилося прагнення до чернечого життя, і в 14 років Феодор таємно пішов із дому й оселився в одному з монастирів. Почувши про преподобного Пахомія Великого, він загорівся бажанням побачити подвижника. Преподобний Пахомій із добротою прийняв малого, що прийшов, і залишив у своїй обителі, де Феодор швидко досяг успіху в усіх чернечих подвигах.

Після смерті Пахомія святий Феодор керував Тавениським монастирем, а пізніше очолив усі Фіваїдські обителі. Він прославився святістю життя і даром чудотворення. Спочив Преподобний Феодор у глибокій старості, у 368 році.

Іменини: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.