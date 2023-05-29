Події

05:20 29.05.2023

ППО збила понад 40 повітряних цілей на Київщині протягом нічного обстрілу столиці військами РФ - КМВА

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ППО збила понад 40 повітряних цілей на Київщині протягом нічного обстрілу столиці військами РФ - КМВА

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок атакували столицю ударними дронами й крилатими ракетами, сили протиповітряної оборони збили понад 40 повітряних цілей, повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

«Пройшло лише 18 годин після наймасовішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! (...). Цієї ночі знову були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував боєприпаси «Shahed». Практично одночасно з атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Загалом силами та засобами нашої ППО було виявлено та знищено понад 40 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У відомстві нагадують, що в результаті падіння уламків у Подільському районі пробило дах житлового будинку, обійшлось без жертв.

"Інформація про постраждалих поки не надходила. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", - підсумував начальник КМВА Сергій Попко.

 

Теги: #рф #україна #атаки #нічні_вибухи

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