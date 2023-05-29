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00:08 29.05.2023

Війська РФ повторно обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Війська РФ повторно обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Російські окупанти увечері в неділю обстріляли з мінометів та ствольної артилерії село Ходине (Глухівський район) та місто Глухів (Шосткинський район) Сумської області, а також села Галаганівка (Снігурівський район) та Гута- Студенецька (Сновський район).

"Станом на 23:00 28 травня російські війська ще 4 рази обстріляли кордони Чернігівської та Сумської областей. З 16:25 до 17:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка... 18:00 до 18:10 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гута-Студенецька... З 18:20 до 18:52 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н. п. Ходино... З 22:13 до 22:20 зафіксовано 2 приходи, попередньо ствольна артилерія, по н.п. Глухів", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі в неділю.

Внаслідок обстрілу Глухова (Сумська обл.) уламками пошкоджено стіну навчального закладу. У всіх випадках інформація про жертви серед місцевого населення не надходила.

 

Теги: #україна #обстріл #чернігівська #сумська

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