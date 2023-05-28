Подоляк про санкції проти Ірану: Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника

Сьогоднішній Іран є терористичним режимом, що становить загрозу для Європи і Близького Сходу, а також союзником РФ у війні проти України, зазначає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Тегеран став ключовим союзником Москви в цій війні, свідомо постачаючи їй зброю для атак по цивільних містах. Сьогоднішня нічна атака на Київ понад півсотнею "Шахедів" – у День міста – чергове красномовне підтвердження цієї істини. Говорячи юридичною мовою: Іран чинить це з прямим умислом та усвідомлюючи наслідки своїх дій. А наслідки обов’язково будуть", - написав Подоляк у твіттері в неділю.

За його словами, саме тому президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про запровадження санкцій щодо Ірану на 50 років.

"Україна й надалі продовжуватиме називати речі своїми іменами. Офіційному Тегерану сьогодні хочу нагадати базові закони буття, зокрема закон бумеранга. Нехай вас не бентежить ілюзія географічної віддаленості або хибне розуміння пріоритетів України сьогодні. Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника", - додав Подоляк.

Як повідомлялося, Зеленський вніс 27 травня на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9333 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Згідно із законопроєктом, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. До обмежувальних заходів входять повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинка транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.