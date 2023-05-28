Події

16:36 28.05.2023

Подоляк про санкції проти Ірану: Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника

2 хв читати
Подоляк про санкції проти Ірану: Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника

Сьогоднішній Іран є терористичним режимом, що становить загрозу для Європи і Близького Сходу, а також союзником РФ у війні проти України, зазначає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Тегеран став ключовим союзником Москви в цій війні, свідомо постачаючи їй зброю для атак по цивільних містах. Сьогоднішня нічна атака на Київ понад півсотнею "Шахедів" – у День міста – чергове красномовне підтвердження цієї істини. Говорячи юридичною мовою: Іран чинить це з прямим умислом та усвідомлюючи наслідки своїх дій. А наслідки обов’язково будуть", - написав Подоляк у твіттері в неділю.

За його словами, саме тому президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про запровадження санкцій щодо Ірану на 50 років.

"Україна й надалі продовжуватиме називати речі своїми іменами. Офіційному Тегерану сьогодні хочу нагадати базові закони буття, зокрема закон бумеранга. Нехай вас не бентежить ілюзія географічної віддаленості або хибне розуміння пріоритетів України сьогодні. Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника", - додав Подоляк.

Як повідомлялося, Зеленський вніс 27 травня на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9333 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Згідно із законопроєктом, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. До обмежувальних заходів входять повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинка транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.

 

Теги: #санкції #мотиви #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 28.05.2023
Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

21:24 27.05.2023
Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

12:54 27.05.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

19:38 26.05.2023
Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

09:59 26.05.2023
Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

09:50 26.05.2023
Мінфін США запровадив санкції проти ватажка угруповання ПВК "Вагнер" у Малі

Мінфін США запровадив санкції проти ватажка угруповання ПВК "Вагнер" у Малі

11:08 25.05.2023
Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

07:51 25.05.2023
Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

22:34 24.05.2023
Зеленський звернувся до народу Ірану: Ви маєте бути на іншому боці історії - не з російським злом і не бути його співучасником

Зеленський звернувся до народу Ірану: Ви маєте бути на іншому боці історії - не з російським злом і не бути його співучасником

15:02 24.05.2023
Влада Ірану заперечує будівництво будь-яких ядерних об'єктів, що не відповідають нормам МАГАТЕ

Влада Ірану заперечує будівництво будь-яких ядерних об'єктів, що не відповідають нормам МАГАТЕ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

Нічна атака РФ не завдала суттєвих пошкоджень в енергосистемі - "Укренерго"

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ - поліція

ЗС України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну

Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

ОСТАННЄ

Один із нічних "шахедів" було знищено з артилерійського катера в Київському водосховищі

Заяви з РФ про готовність до переговорів спрямовані на послаблення допомоги Заходу Україні - ISW

Окупанти вночі та вранці обстріляли 4 прикордонні села Чернігівської та Сумської областей

За добу українські військові виконали понад 600 вогневих завдань на Таврійському напрямку

Найближчими днями на півдні та заході України - короткочасні дощі

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

Глава МЗС України відвідає Нігерію вперше з 1992 року

Нічна атака РФ не завдала суттєвих пошкоджень в енергосистемі - "Укренерго"

На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще трьох поранено

Прикордонники вночі ліквідували ворожий "Шахед" на Чернігівщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА