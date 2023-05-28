Події

14:46 28.05.2023

Окупанти вночі та вранці обстріляли 4 прикордонні села Чернігівської та Сумської областей

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Окупанти вночі та вранці обстріляли 4 прикордонні села Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти обстріляли з мінометів у ніч на неділю та вранці місто Середина-Буда, села Дем'янівка та Прогрес Шосткинського району Сумської області, а також села Залізний Міст та Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, які розташовані неподалік від державного кордону РФ, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 02:00 до 02:15 зафіксовано 5 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Дем'янівка... З 01:55 до 02:05 зафіксовано 3 приходи, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Прогрес... З 01:40 до 01:55 зафіксовано 4 приходи, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н. п. Середина-Буда... З 07:20 до 07:25 зафіксовано 2 приходи, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Залізний Міст... З 09:15 до 09:30 зафіксовано 5 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Карповичі", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, розповіли в командуванні.

Теги: #північ #обстріли

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