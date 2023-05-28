Ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області - голова ОВА

Російські окупанти завдали удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області. Було чути вибухи", - написав він у телеграм-каналі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Як повідомив мер Сергій Сухомлин, у Житомирі після атаки РФ дронами є пошкодження, обійшлося без жертв.