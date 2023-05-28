Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі, що виникла в результаті влучення уламків БПЛА

Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі, що виникла внаслідок влучення уламків ворожого безпілотного літального апарату, є руйнування, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Пожежу в Голосіївському районі столиці, що палала після влучання уламків дрону, на площі 700 м.кв, локалізували", - написав він у телеграм-каналі.

За словами мера, зруйновано будівельні конструкції на загальній площі 1000 кв. м.

"Рятувальники залучили до ліквідації загоряння найновіші засоби і технології. Дякуємо нашим рятувальникам і пожежним!", - зазначив Кличко.