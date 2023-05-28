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07:23 28.05.2023

Окупанти "привітали" киян із Днем Києва, атакувавши 40 "шахедами", усі збила ППО

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Окупанти "привітали" киян із Днем Києва, атакувавши 40 "шахедами", усі збила ППО

Російські окупаційні війська в ніч на неділю "привітали" киян із Днем Києва, атакувавши 40 "шахедами", усі збила українська протиповітряна оборона, повідомила пресслужба Київської військової адміністрації.

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив привітати киян із Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо, це була наймасованіша від початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва знищено понад 40 "шахедів".

Як зазначається, атака відбувалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

Повідомляється, що за уточненою інформацією, унаслідок падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.

Зокрема, у Голосіївському через збиття дронів:

- уламки влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна - госпіталізована;

- виникло займання даху одного з ТРЦ;

- виникла пожежа на території одного з будівництв;

- також було загоряння на території підприємства, загорілися склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м. , є один потерпілий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибито шибки та пошкоджено двері.

"Інформація про постраждалих уточнюється. На всіх місцях працюють екстрені служби. Дані оперативного зведення потерпілих і руйнувань оновлюються", - сказав очільник КМВА Сергій Попко.

Теги: #атака #київ #кмва #шахеди

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