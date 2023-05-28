Окупанти за день 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські окупанти обстріляли в Сумській області прикордонні райони 18 разів протягом минулого дня. Ударів загарбників зазнали шість громад, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Так, упродовж суботи на прикордонні Сумської області було зафіксовано 88 вибухів.

Атак росіян зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська громади в регіоні.

По території Великописарівської громади ворожий вертоліт здійснив пуск ракет (6 приходів) і мінометний обстріл (2 вибухи).

По території Юнаківської громади війська РФ били із САУ (3 вибухи) і мінометів (12 вибухів).

Територію Миропільської громади росіяни обстрілювали з мінометів (11 вибухів).

У Хотинській громаді було зафіксовано обстріл із міномета (4 вибухи). Також росіяни з вертольота для удару використовували НУРС.

По території Білопільської громади противник для обстрілу використовував міномети (12 вибухів), артилерію (10 вибухів) та АГС (15 пострілів).

По території Краснопільської громади війська РФ били з міномета (5 вибухів).

За попередніми даними, внаслідок ворожих атак обійшлося без жертв і руйнувань.