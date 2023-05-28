28 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 459 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 459 RUSSIAN AGRESSION

28 травня у світі відзначають День хіміка, Міжнародний день захисту жіночого здоров'я, День червоного вовка.

В Україні - Всеукраїнський день краєзнавства, в Азербайджані - День незалежності, День республіки у Вірменії, в Туркменістані - День туркменського килима. У Франції стартує Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, в Хорватії - День збройних сил.

Київ - День міста.

У лютеран - П'ятидесятниця.

Католицька церква святкує Трійцю.

Православна церква вшановує пам'ять Пахомія Великого.

Київ - День міста

День Києва традиційно припадає на останню неділю останнього весняного місяця. Через продовження воєнного стану та загальну мобілізацію масових культурних заходів цього дня не планується. Втім, киянам і гостям міста буде куди піти.

У кінотеатрі "Жовтень" проходить фотовиставка Сергія Рістенка; у Музеї історії Києва відкрито спеціальну виставку, приурочену до Дня Києва та майстер-класи для дітей; на подвір'ї Музею Гончара відбудеться ярмарок народного мистецтва та проходтимуть майстер-класи, на які потрібно реєструватися заздалегідь; у парку імені Тараса Шевченка фотовиставка "Київ учора і сьогодні: подорож у часі". На виставці поруч зі світлинами Києва кінця 19-го - початку 20-го століть представлено ці ж локації, але в сучасному вимірі;

28 травня відбудуться три безкоштовні екскурсії історичними районами Києва. Екскурсія "Як козаки та магістрат на Подолі жили", під час якої можна буде відкрити для себе таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції Київського самоврядування.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/xBRomA8aFVUsgZ8q7

Екскурсія "Провулками київського Кудрявця", де можна буде ознайомитися з літописними місцями Києва та творіннями багатьох видатних киян - архітекторів, митців, письменників і акторів, які мешкали в цій місцевості в різні часи.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/LgBWH7rNLR3TMPfHA

Екскурсія "Київ незвичайний - від минулого до сьогодення", де можна буде відкрити для себе незвичайні місця Києва та історії про людей, які з ними пов'язані.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/xBRomA8aFVUsgZ8q7

У Національному музеї історії України підготували спеціальну програму до Дня Києва: локацію майстрів-реконструкторів стародавніх музичних інструментів, реконструкторів обладунків та одягу, шоу від школи ірландського танцю, концерт бандуристів та багато іншого.

День хіміка

День хіміка - це професійне свято, встановлене указом президента України на підтримку ініціативи працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України. Святкується щорічно в останню неділю травня.

Ще цього дня:

1918 - Вірменія та Азербайджан проголосили державну незалежність;

1923 - Генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;

1925 - У Харкові розпочалася I Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства;

1957 - У США засновано Національну академію грамзапису, яка вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики - "Греммі";

1959 - Американськими вченими був проведений успішний запуск у космос із поверненням двох мавп, Айбл і Бейкер на ракеті АМ-18;

1965 - Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет;

1987 - Німецький спортсмен-пілот Матіас Руст здійснив переліт із Гамбурга через Гельсінкі до Москви і приземлився на Красній площі, обійшовши всю систему ППО СРСР;

1985 - Команда київське "Динамо" забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР;

1997 - У Києві глави урядів України та Росії підписали пакет документів про базування та розподіл Чорноморського флоту;

2009 - У Києві відкрили Культурно-просвітницький центр "Alex Art House"

Церковне свято

Пахомій Великий, пам'ять якого відзначається цього дня, був єгипетським ченцем. Ще до прийняття християнства, будучи язичником, він вступив до армії імператора Костянтина. Його підрозділ в одному з походів був тепло зустрінутий християнами, від них Пахомій і дізнався про молоду релігію. Коли війна закінчилася, він охрестився, а пізніше заснував перший гуртожитковий монастир.

Іменини: Дмитро, Макар, Памфіл, Пахом.