Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу окупантів

Бійці прикордонної служби під Бахмутом знищили групу окупантів разом із їх укриттям, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти поблизу Бахмута. Притулком стрільців російсько-окупаційних військ служила напівзруйнована споруда, але недовго... Прямо в нього прикордонники-мінометники направили кілька десятків осколково-фугасних мін. Щедрий 3 поранено", - йдеться у повідомленні.