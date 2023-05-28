Події

00:59 28.05.2023

Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу окупантів

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Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу окупантів

Бійці прикордонної служби під Бахмутом знищили групу окупантів разом із їх укриттям, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти поблизу Бахмута. Притулком стрільців російсько-окупаційних військ служила напівзруйнована споруда, але недовго... Прямо в нього прикордонники-мінометники направили кілька десятків осколково-фугасних мін. Щедрий 3 поранено", - йдеться у повідомленні. 

Теги: #пограничники #україна #бахмут #окупанти

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