Події

23:43 27.05.2023

Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

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Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

Печерський районний суд Києва засудив суддю Олексія Тандира, який вчинив смертельну ДТП, до ув'язнення терміном на два місяці без права внесення застави. 

Згідно з трансляцією засідання, суд підтримав пропозицію прокуратури і обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю на блок-посту у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддя було затримано у порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - йдеться у повідомленні у Фейсбук Макарівського районного суду у п'ятницю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Теги: #арест #україна #вирок #суддя

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