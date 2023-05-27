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19:59 27.05.2023

ВРП дала згоду на арешт судді, який скоїв смертельну ДТП у Києві

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ВРП дала згоду на арешт судді, який скоїв смертельну ДТП у Києві

Вища рада правосуддя на засіданні в суботу, 27 травня, розглянула клопотання про тимчасове відсторонення і подання про взяття під варту суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира.

"ВРП надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира", - повідомляє пресслужба Ради у фейсбуці.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю на блок-посту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю було затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ідеться в повідомленні у фейсбуці Макарівського районного суду в п'ятницю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст.286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

 

 

 

Теги: #арешт #суддя #врп

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