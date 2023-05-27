У Харківській області загинула 61-річна жінка після обстрілу

У Харківській області загинула жінка внаслідок ворожого обстрілу, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у суботу.

Крім того, чоловік 60 років отримав осколкові поранення і був госпіталізований. Наразі медики надають потерпілому допомогу.