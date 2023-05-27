Міненерго: на 27 травня залишаються знеструмленими частина споживачів у 6 областях і 2 шахти

Станом на 27 травня через ворожі обстріли залишається без електропостачання частина споживачів у шести областях і дві шахти, дефіцит електроенергії в енергосистемі відсутній.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання - дві шахти", - повідомило Міністерство енергетики в суботу.

Без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє ситуація безпеки.

"За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях", - зазначили в Міненерго.

За інформацією відомства, енергетична система працює стабільно, обмеження для споживачів не плануються.

Імпорт електроенергії на поточну добу становитиме: зі Словаччини - від 60 МВт до 315 МВт, із Молдови - від 2 МВт до 307 МВт. Експорту немає.

Зі свого боку, згідно з даними сайту ENTSO-E, 27 травня зі Словаччини Україна отримає 3163 МВт-год електроенергії впродовж 16 годин із 6:00 до 22:00. Цей обсяг майже вдвічі перевищує імпортований у п'ятницю. Дані щодо Молдови на сайті ENTSO-E наразі не відображаються.