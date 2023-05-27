Події

10:29 27.05.2023

Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано пошкодження житлових будинків і лінії електропередачі

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Російські війська минулої ночі та вранці 9 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області з артилерії та мінометів, зафіксовано руйнування 6 приватних житлових будинків і лінії електропередачі, повідомила обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці ворогом здійснено 9 обстрілів. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілу зазнали Новослобідська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Як уточнюється, по Новослобідській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 5 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 домогосподарства. Великописарівська громада - артилерійський обстріл, 5 вибухів. Глухівська громада, 8 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

У Шалигинській громаді зафіксовано 5 вибухів із міномета, у Миропільській - росіяни скинули на територію громади 4 міни. "У Білопільській громаді: з території рф здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 4 приходи. Краснопільська громада: був артобстріл - 3 вибухи. Пошкоджено лінію електропередачі", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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