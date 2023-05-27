На Херсонщині одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та господарські об'єкти в результаті російських обстрілів

Херсон і область за минулу добу 45 разів були обстріляні з артилерії, мінометів, танків, безпілотників і авіації, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російські окупанти 45 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 193 снаряди з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації", - йдеться в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

Зазначається, що Херсон ворог атакував двічі, випустивши по місту 5 снарядів.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, елеватор у Золотій Балці, у склад сільгосптехніки в Зміївці", - зазначається в повідомленні.

В ОВА нагадують, що минулої доби через російську агресію одна людина загинула.