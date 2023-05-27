Події

08:32 27.05.2023

Окупанти упродовж дня 11 разів обстріляли Сумську область

1 хв читати
Окупанти упродовж дня 11 разів обстріляли Сумську область

Протягом дня Сумська область зазнала 11 обстрілів, було зафіксовано 58 вибухів, повідомляє військова обласна адміністрація у вечірньому зведенні в п'ятницю.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано 58 вибухів. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська громади", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, пише ОВА, у Середино-Будській та Новослобідській громадах було зафіксовано по 9 вибухів.

Крім того, повідомляється, що по Великописарівській громаді росіяни били з артилерії - 9 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів (3 вибухи) пошкоджено "Будинок дитячої та юнацької творчості", приміщення ліцею імені І.М. Середи та адміністративне приміщення.

Також ОВА зазначає, що в Шалигинській громаді здійснено 3 вибухи (ствольна артилерія).

По Юнаківській громаді та околицях ворог бив із артилерії (САУ) - 5 вибухів.

У Миропільській громаді - 3 вибухи з міномета.

У Білопільській громаді - 3 обстріли з міномета (20 вибухів). За даними ОВА, внаслідок одного з обстрілів (10 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 27.05.2023
У Запорізькій області одна жінка загинула, дві отримали поранення в результаті терору окупантів

У Запорізькій області одна жінка загинула, дві отримали поранення в результаті терору окупантів

08:49 27.05.2023
На Херсонщині одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та господарські об'єкти в результаті російських обстрілів

На Херсонщині одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та господарські об'єкти в результаті російських обстрілів

08:29 27.05.2023
Росіяни понад 900 разів атакували українські медзаклади від початку вторгнення

Росіяни понад 900 разів атакували українські медзаклади від початку вторгнення

17:20 26.05.2023
Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, пошкоджено заклад культури та навчальний заклад

Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, пошкоджено заклад культури та навчальний заклад

14:50 26.05.2023
У Сумській області запроваджено заходи безпеки у 5-кілометровій прикордонній зоні

У Сумській області запроваджено заходи безпеки у 5-кілометровій прикордонній зоні

12:02 26.05.2023
Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

11:59 26.05.2023
Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків на Донеччині за добу, у Красногорівці вночі загинув мирний житель - обладміністрація

Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків на Донеччині за добу, у Красногорівці вночі загинув мирний житель - обладміністрація

09:24 26.05.2023
Уночі окупанти атакували дронами Ізюм і Мерефу, постраждалих серед мирних громадян не зафіксовано - Синєгубов

Уночі окупанти атакували дронами Ізюм і Мерефу, постраждалих серед мирних громадян не зафіксовано - Синєгубов

08:22 26.05.2023
Окупанти обстріляли три громади Миколаївської області

Окупанти обстріляли три громади Миколаївської області

07:46 26.05.2023
Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Настав час повертати своє

Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

Ліквідовано 480 окупантів, 31 БПЛА і 22 артилерійські системи

У Дніпрі - День жалоби за загиблими в результаті ракетної атаки окупантів

Окупанти готують масштабні провокації на Запорізькій АЕС - ГУР

ОСТАННЄ

Залужний: Настав час повертати своє

Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

В Україні 483 дитини загинули через збройну агресію РФ

Кремль відновлює спроби спонукати Захід змусити Україну піти на переговори з РФ - ISW

Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

Ліквідовано 480 окупантів, 31 БПЛА і 22 артилерійські системи

У Дніпрі - День жалоби за загиблими в результаті ракетної атаки окупантів

Франція вкотре засуджує ракетні удари росіян по цивільних об'єктах в Україні

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника, знищено 5 БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА