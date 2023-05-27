Окупанти упродовж дня 11 разів обстріляли Сумську область

Протягом дня Сумська область зазнала 11 обстрілів, було зафіксовано 58 вибухів, повідомляє військова обласна адміністрація у вечірньому зведенні в п'ятницю.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано 58 вибухів. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська громади", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, пише ОВА, у Середино-Будській та Новослобідській громадах було зафіксовано по 9 вибухів.

Крім того, повідомляється, що по Великописарівській громаді росіяни били з артилерії - 9 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів (3 вибухи) пошкоджено "Будинок дитячої та юнацької творчості", приміщення ліцею імені І.М. Середи та адміністративне приміщення.

Також ОВА зазначає, що в Шалигинській громаді здійснено 3 вибухи (ствольна артилерія).

По Юнаківській громаді та околицях ворог бив із артилерії (САУ) - 5 вибухів.

У Миропільській громаді - 3 вибухи з міномета.

У Білопільській громаді - 3 обстріли з міномета (20 вибухів). За даними ОВА, внаслідок одного з обстрілів (10 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.