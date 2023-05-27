Ліквідовано 480 окупантів, 31 БПЛА і 22 артилерійські системи

Сили оборони за добу знищили 480 окупантів, 31 БПЛА, 22 артилерійські системи, 11 од. автомобільної та спецтехніки, 10 крилатих ракет, 7 бронемашин, 3 танки та 1 ППО, повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05. 23 орієнтовно склали: особового складу близько 206200 (+480) осіб ліквідовано, танків - 3799 (+3) од, бойових броньованих машин - 7442 (+7) од, артилерійських систем - 3406 (+22) од, РСЗВ - 572 (+2) од, засоби ППО - 329 (+1) од, літаків - 310 (+0) од, гелікоптерів - 296 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2941 (+31), крилаті ракети - 1025 (+10), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6172 (+11) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 449 (+3)", - зазначається у зведенні Генштабу.

Дані уточнюються.