Події

08:13 27.05.2023

Ліквідовано 480 окупантів, 31 БПЛА і 22 артилерійські системи

1 хв читати
Ліквідовано 480 окупантів, 31 БПЛА і 22 артилерійські системи

Сили оборони за добу знищили 480 окупантів, 31 БПЛА, 22 артилерійські системи, 11 од. автомобільної та спецтехніки, 10 крилатих ракет, 7 бронемашин, 3 танки та 1 ППО, повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05. 23 орієнтовно склали: особового складу близько 206200 (+480) осіб ліквідовано, танків - 3799 (+3) од, бойових броньованих машин - 7442 (+7) од, артилерійських систем - 3406 (+22) од, РСЗВ - 572 (+2) од, засоби ППО - 329 (+1) од, літаків - 310 (+0) од, гелікоптерів - 296 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2941 (+31), крилаті ракети - 1025 (+10), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6172 (+11) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 449 (+3)", - зазначається у зведенні Генштабу.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 27.05.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника, знищено 5 БПЛА

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника, знищено 5 БПЛА

07:25 27.05.2023
У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

07:14 27.05.2023
Окупанти за добу завдали 20 ракетних ударів, м. Дніпро атакували двічі

Окупанти за добу завдали 20 ракетних ударів, м. Дніпро атакували двічі

19:55 26.05.2023
Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

07:54 26.05.2023
ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

07:12 26.05.2023
ЗС України відбивають ворожі атаки на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбивають ворожі атаки на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

19:34 25.05.2023
Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

19:25 25.05.2023
Генштаб: Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники – двох ударів

Генштаб: Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники – двох ударів

19:21 25.05.2023
Генштаб: Росіяни розмістили на о. Джарилгач близько 300 військових

Генштаб: Росіяни розмістили на о. Джарилгач близько 300 військових

08:12 25.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі - День жалоби за загиблими в результаті ракетної атаки окупантів

У Маріуполі поблизу "Азовсталі" два потужні вибухи

Двоє постраждалих від ракетного удару в Дніпрі у важкому стані, 12 - у середньому

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

ОСТАННЄ

На Херсонщині одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та господарські об'єкти в результаті російських обстрілів

Кремль відновлює спроби спонукати Захід змусити Україну піти на переговори з РФ - ISW

Окупанти упродовж дня 11 разів обстріляли Сумську область

Росіяни понад 900 разів атакували українські медзаклади від початку вторгнення

Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

У Дніпрі - День жалоби за загиблими в результаті ракетної атаки окупантів

Франція вкотре засуджує ракетні удари росіян по цивільних об'єктах в Україні

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

"Чорноморська зернова ініціатива" не відновилася повністю

Контратаки українських військ поблизу Бахмута ускладнюють ротацію найманців ПВК "Вагнер" у місті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА