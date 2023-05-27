Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus, повідомляє видання Spiegel у п'ятницю, 26 травня.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus. Прессекретар Міністерства оборони повідомила, що відповідний запит був отриманий від української сторони в останні кілька днів. Вона не повідомила більш детальну інформацію про лист, наприклад, скільки одиниць (ракет - ІФ-У) Київ запитує", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що ракети Taurus дозволять наносити удари по російській військовій інфраструктурі на далеких відстанях.

"Кілька днів тому експерт ХДС з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, керовані ракети з дальністю дії до 500 км дадуть змогу країні, що зазнала нападу, "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту". Десять років тому для бундесверу було закуплено близько 600 Taurus. З них "близько 150" досі перебувають в експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Spiegel також зазначає, що міністр оборони Борис Пісторіус стримано відреагував на пропозицію Кізеветтера. Однак він також заявив, що "дотримується думки, що ми повинні підтримати Україну всіма дозволеними міжнародним правом системами, які необхідні для перемоги в цій війні і які ми здатні надати".