У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

Близько 20 колишніх ув'язнених втекли з військових підрозділів РФ, розташованих у районі Сватового Луганської області, повідомляє Генштаб у суботу вранці.

"У російських окупаційних військах дедалі частіше фіксуються випадки невиконання наказів командирів і дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку і прибули для посилення підрозділу, розташованого в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ і поїхали в невідомому напрямку", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, наразі місце перебування ув'язнених-утікачів не встановлено, пошуки тривають.