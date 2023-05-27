Події

07:25 27.05.2023

У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

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У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

Близько 20 колишніх ув'язнених втекли з військових підрозділів РФ, розташованих у районі Сватового Луганської області, повідомляє Генштаб у суботу вранці.

"У російських окупаційних військах дедалі частіше фіксуються випадки невиконання наказів командирів і дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку і прибули для посилення підрозділу, розташованого в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ і поїхали в невідомому напрямку", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, наразі місце перебування ув'язнених-утікачів не встановлено, пошуки тривають.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення #окупанти

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