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01:21 27.05.2023

У Полтавській області зафіксовано землетрус

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У Полтавській області зафіксовано землетрус


 Землетрус, магнітудою 3,5, зафіксовано в Полтавській області 26 травня о 21:38, епіцентр знаходився в Решитилівському районі, повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

"Зареєстровано землетрус з території Полтавської області, магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу знаходиться у Решитилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися й раніше, зокрема, останні з них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

 

Теги: #землетрус #полтавська_область

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