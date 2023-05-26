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22:32 26.05.2023

Окупанти готують масштабні провокації на Запорізькій АЕС - ГУР

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Окупанти готують масштабні провокації на Запорізькій АЕС - ГУР


Найближчими годинами російські окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в п'ятницю ввечері.

"Найближчими годинами рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у Фейсбук.

За даними української розвідки, щоб максимально приховати свої дії, окупанти зірвали заплановану ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

"Мета цієї акції - спровокувати міжнародну спыльноту на проведення детального розслідування, під час якого будуть зупинені всі бойові дії", - наголошується в повідомленні.

У такий спосіб, наголошують у ГУР, загарбники сподіваються отримати паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.

 

Теги: #провокації #розвідка #заес #окупанти

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