Нідерланди не визначилися з наданням Україні винищувачів F-16 - прем'єр-міністр Рютте

Нідерланди ще не ухвалили рішення про надання Україні винищувачів F-16, незважаючи на те, що країна очолила коаліцію з навчання українських пілотів, про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє CNN.

"Рішення про постачання F-16 ще не ухвалено. Знову ж таки, для початку необхідний американський дозвіл. Якщо ви маєте намір проводити навчання, очевидно, що ви всерйоз замислитеся про це. Але рішення ще не ухвалено", - зазначив глава уряду.

За словами Рютте, Нідерланди очолюють спільну навчальну місію разом із Бельгією та Великою Британією, а також є й інші європейські країни, які повідомили про свою зацікавленість у допомозі.

Як пише CNN, Рютте заявив, що початок тренувальної місії важливий, але обговорення фактичної відправки літаків має відбуватися окремо.

Також він визнав, що у Нідерландів є парк літаків F-16, які їм більше не потрібні, оскільки країна переходить на винищувачі п'ятого покоління F-35. Але відмовився коментувати відправку цих винищувачів в Україну.

"Нідерланди справді відіграють, я думаю, важливу роль нині у питанні про Україну і постачання зброї. Але ми не настільки великі, щоб дозволити собі випускати всілякі релізи через ЗМІ, які можуть дати іншим партнерам відчуття, що "Гей, на нас тепер тиснуть через ЗМІ". Ось чому ми ніколи нічого не говоримо про це, поки все не закінчиться"", - сказав Рютте.

Раніше Bloomberg повідомляв із посиланням на власні джерела, що Нідерланди, ймовірно, направлять в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів.