Події

19:47 26.05.2023

Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

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Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності.

"Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом із нами та всіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об'єднаній європейській родині", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"Я бажаю цього всій Грузії - і тим частинам вашої країни, які поки що перебувають у російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє", - сказав президент.

 

Теги: #привітання #грузія #зеленський

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