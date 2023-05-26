Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності.

"Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом із нами та всіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об'єднаній європейській родині", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"Я бажаю цього всій Грузії - і тим частинам вашої країни, які поки що перебувають у російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє", - сказав президент.