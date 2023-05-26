Російські військовослужбовці на окупованій території незаконно вилучають техніку і транспорт місцевих жителів

Російське командування в рамках проведення так званих "контрдиверсійних заходів" направило кілька десятків російських військовослужбовців у тимчасово окуповану Новопетриківку Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А за великим рахунком - просто грабують громадян", - зазначено в повідомленні на фейсбук-сторінці.