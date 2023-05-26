Події

18:36 26.05.2023

До ВРП надійшло клопотання про арешт судді - учасника ДТП

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До ВРП надійшло клопотання про арешт судді - учасника ДТП

До Вищої ради правосуддя надійшло клопотання про тимчасове відсторонення та подання про взяття під варту судді Макарівського районного суду Олексія Тандира.

"До ВРП надійшло клопотання про тимчасове відсторонення і подання про взяття під варту", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВРП у п'ятницю.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю на блокпості в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, унаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю затримано в порядку ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ідеться в повідомленні Макарівського районного суду.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Теги: #дтп #суддя #подання #врп

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