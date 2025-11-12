Інтерфакс-Україна
Події
18:37 12.11.2025

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

1 хв читати
До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

До Верховної Ради надійшли подання щодо звільнення з посад міністрів енергетики та  юстиції, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Від прем'єр-міністра України Свириденко Ю. А. до Верховної Ради надійшли подання щодо звільнення з посад Міністра енергетики України Гринчук С. В. та Міністра юстиції України Галущенка Г. В. Парламент розгляне ці питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Теги: #подання #стефанчук #верховна_рада #звільнення

