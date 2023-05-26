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13:05 26.05.2023

Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн - СБУ

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Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн - СБУ

Суд наклав арешт на риболовецьке судно, що належить підсанкційному російському олігарху, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд грн", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю.

Було встановлено, що олігарх входить до найближчого оточення Кремля і також є одним із найбільших фінансових "донорів" у війну проти України.

"Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Заарештований траулер є складовою торгового "флоту" олігарха", - наголошується в повідомленні.

Відомо, що до повномасштабного вторгнення судно добудовувалося на суднобудівному заводі в Миколаєві.

З метою обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ.

Однак співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували російський траулер.

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #суд #арешт #активи_рф

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