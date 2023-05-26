Мінфін США запровадив санкції проти ватажка угруповання ПВК "Вагнер" у Малі

Міністерство фінансів США повідомило в четвер, про внесення до списку санкцій росіянина Івана Маслова, який очолює угруповання Приватної військової компанії "Вагнер" у Малі.

"Група Вагнера" та її лідер Євген Вікторович Пригожин перебувають під санкціями декількох інстанцій, зокрема за підтримку війни Росії проти України. "Група Вагнера" може намагатися приховати свої зусилля з придбання військової техніки для використання в Україні, зокрема працюючи через Малі та інші країни, де вона має плацдарм. Сполучені Штати виступають проти спроб будь-якої країни допомогти Росії через "групу Вагнера", - пояснюється в пресрелізі американського Мінфіну.

Як наголошується в повідомленні, Маслов працював у тісній співпраці з урядовими чиновниками Малі, щоб здійснити розгортання "Групи Вагнера" в цій країні. Він також забезпечував житлом бойовиків "Групи Вагнера", які прибували в Малі, а також організовував зустрічі ватажка "Групи Вагнера" Пригожина з представниками уряду декількох африканських країн. Також Маслов працював над реалізацією інтересів "Групи Вагнера" у видобувному секторі, зазначають у відомстві.

"Є ознаки того, що "Група Вагнера" намагалася закупити військові системи в іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі як третю сторону. Наприклад, співробітники "Групи Вагнера", можливо, намагалися через Малі придбати військове обладнання, таке як міни, безпілотні літальні апарати, радари та контрбатарейні системи, для використання в Україні", - наголошується в повідомленні.

У відомстві зазначають, що санкції передбачають заморожування всіх активів Маслова у США. Також блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать йому та іншим підсанкційним особам разом узятим на 50 і більше відсотків. "Кінцева мета санкцій - не покарати, а домогтися позитивних змін у поведінці", - наголошують у Мінфіні.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1502