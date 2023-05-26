Канада передає Україні 43 ракети AIM-9 і розширює свою присутність в операції UNIFIER - міністр оборони

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні 43 ракет AIM-9 із арсеналу Збройних сил Канади (CAF), зазначивши, що вони допоможуть Україні убезпечити своє небо від атак з боку РФ, які продовжуються.

Як повідомляється на сайті канадського оборонного відомства, про це вона заявила в четвер під час онлайн-участі у дванадцятому засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG), під час якої союзники і партнери обговорили ситуацію на полі бою в Україні та підтвердили свою прихильність підтримці України шляхом надання ЗСУ всебічної військової допомоги.

Ананд також оголосила, що Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER. П'ять додаткових медичних інструкторів CAF будуть відправлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, вже направлених у програму підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу ЗСУ. Як очікується, ці додаткові члени CAF подвоять кількість потенційних українських випускників.

"Канада підтримує Україну непохитно. Коли я мандрую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях, тому що канадці розуміють, що боротьба України за самооборону - це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найнагальніші оборонні пріоритети України, і я підтвердила, що Канада підтримуватиме Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначила глава оборонного відомства.

Як наголошується в повідомленні, від початку операції UNIFIER 2015 року CAF навчив понад 36 тис. українців тактики бою і передовим військовим навичкам, із них понад 2,4 тис. пройшли навчання з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Ананд також зазначила, що доставка заявлених у квітні пакетів стрілецької зброї та боєприпасів іде за графіком. В Україну вже доправлено автомати, набори для чищення і магазини, а найближчими тижнями планують доправити 1 млн набоїв калібру 5,56 мм і 4,8 тис. автоматів. Очікується, що до літа всі 21 тис. одиниць стрілецької зброї і 2,4 млн набоїв будуть уже в Україні.