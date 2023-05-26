Події

09:24 26.05.2023

Уночі окупанти атакували дронами Ізюм і Мерефу, постраждалих серед мирних громадян не зафіксовано - Синєгубов

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Уночі окупанти атакували дронами Ізюм і Мерефу, постраждалих серед мирних громадян не зафіксовано - Синєгубов

У ніч на п'ятницю російські окупаційні війська завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по Мерефі та Ізюму, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, у Вовчанську пошкоджено два житлових будинки та господарські будівлі. У с. Мала Вовча пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарські будівлі, сталася пожежа. У Циркунах пошкоджено приватний житловий будинок, а в Куп'янську пошкоджено будинок і гараж.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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