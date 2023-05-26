Події

07:54 26.05.2023

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

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ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

За минулу добу четверга, 25 травня, ЗСУ знищили 480 окупантів, 1 літак, 13 одиниць автотехніки і 25 артсистем, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 205720 (+460) осіб ліквідовано, танків - 3796 (+1) од, бойових броньованих машин - 7435 (+3) од, артилерійських систем - 3384 (+25) од, РСЗВ - 570 (+0) од, засоби ППО - 328 (+1) од, літаків - 310 (+1) од, гелікоптерів - 296 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2910 (+3), крилаті ракети - 1015 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6161 (+13) од, спеціальна техніка - 446 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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