Події

07:00 26.05.2023

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

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Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Протягом четверга російські окупанти здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 57 вибухів, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Зокрема, по Хотинській ворог бив із мінометів (4 вибухи). Унаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

По Юнаківській здійснено обстріл із САУ (5 вибухів).

У Новослобідській зафіксовано два мінометні обстріли (7 вибухів).

По Путивльській здійснено артобстріл (2 вибухи).

По Великописарівській росіяни впродовж дня здійснили 7 обстрілів із міномета (33 вибухи).

По Есманській ворог вдарив із міномета (2 вибухи).

По Шалигинській здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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