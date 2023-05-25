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23:31 25.05.2023

Повноправне членство в НАТО Швеції та Фінляндії внаслідок агресії РФ стане приводом для приєднання України до Альянсу

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Повноправне членство в НАТО Швеції та Фінляндії внаслідок агресії РФ стане приводом для приєднання України до Альянсу

Агресивна політика Кремля призвела до того, що Швеція і Фінляндія, які багато років зберігали нейтралітет, отримали повноправне членство в НАТО і це є гарним приводом, що пізніше Україна теж приєднається до Альянсу, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Перспективи того, що Балтійське море незабаром стане "внутрішнім морем НАТО". Що стане гарним приводом для того, щоб трохи пізніше Чорне море також стало "внутрішнім морем НАТО". Але для цього вже Україні потрібно приєднатися до Альянсу", - сказав він. під час зустрічі зі шведськими представниками у Києві слова Резнікова прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що агресивна політика Кремля призвела до того, що Фінляндія і Швеція, які багато років залишалися нейтральними, отримали повноправне і законне бажання стати членами НАТО.

Під час зустрічі було обговорено важливі питання безпеки, зокрема, двосторонні проекти для посилення можливостей ЗСУ та очікування майбутнього саміту НАТО.

У свою чергу, міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що Швеція стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Мета нашого візиту не лише оцінити та зрозуміти потреби української сторони на найближчий період, а й усвідомити, яким чином наша допомога розвиватиметься в майбутньому. Ми маємо розуміння ваших оперативних потреб. Безумовно, ми продовжуватимемо підтримку України настільки довго, наскільки це буде потрібно ", - зазначив він.

А міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що Україна є взірцем для Європи та світу у боротьбі за незалежність.

"Україна показала Європі та всьому світу надзвичайні зусилля, які вона доклала для оборони своєї держави, продемонструвала надзвичайну консолідацію суспільства. На мою думку, решта світу має здобути урок з усіх подій, що відбулися в Україні", - сказав він. 

Теги: #нато #україна #швеція #резніков

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