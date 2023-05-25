Події

21:04 25.05.2023

Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

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Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для Збройних сил України, що передбачає постачання систем ППО і боєприпасів, повідомило міністерство оборони Литви.

"Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас 25 травня взяв участь в онлайн-зустрічі прихильників України у форматі "Рамштайн", де... представив новий пакет військової підтримки Литви", - повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви на офіційному сайті в четвер.

Як повідомив Анушаускас, "новий пакет військової підтримки Литви передбачатиме протиракетну оборону, боєприпаси, сухі пайки та іншу допомогу". Як наголошується в пресрелізі, військова допомога Литви Україні незабаром сягне 465 млн євро.

"Наша підтримка України - це інвестиції в нашу власну стійкість, стримування і захист. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі", - сказав Анушаускас, якого цитує пресслужба.

Під час зустрічі міністр підтримав необхідність запровадження нового пакета санкцій ЄС щодо їх обходу через треті країни. Він також наголосив на важливості навчання українських військових, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби таких курсів навчання і кількість інструкторів, які беруть у них участь.

 

Теги: #литва #допомога

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