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18:39 25.05.2023

Стефанчук на зустрічі з Дудою: Військова допомога від Польщі та через Польщу залишається питанням №1 для України

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Посилення військової допомоги від Польщі та через Польщу залишається головним для України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Для України питанням №1 залишається продовження і прискорення військової допомоги - від Польщі та через Польщу", - сказав він на зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в четвер, повідомляє пресслужба українського парламенту.

Голова ВР також зазначив, що згода Польщі тренувати українських пілотів - "це перший крок, за яким має бути наступний", висловивши сподівання на приєднання Польщі до льотної коаліції.

"Українська армія - це де-факто армія НАТО, адже українські захисники та захисниці воюють за стандартами альянсу, зброєю альянсу та виконують основну місію - захищають країни Організації Північноатлантичного договору від нападу Російської Федерації", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що на майбутньому Саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне почути сформоване спільне бачення альянсом модальностей вступу України.

Окремо сторони обговорили процес відновлення України, яке "має стати історією успіху всього цивілізованого світу".

Спікер українського парламенту повідомив, що між Польщею та Україною вже підписано окремий меморандум про співпрацю у сфері відбудови: "Спільними зусиллями відбудуємо Україну і зробимо її ще сильнішою і сучаснішою".

Теги: #дуда #стефанчук

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