В Україні 12 тис. публічних бібліотек, із яких лише 3-4 тис. активно діють - директорка УІК

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що в Україні налічується 12 тис. публічних бібліотек, із яких лише 3-4 тис. активно діють.

"В Україні наразі налічується 12 тис. публічних бібліотек. Але мені важко вам сказати, скільки з цих бібліотек є справді активними діючими бібліотеками, які обслуговують читачів", - сказала вона на польсько-українській конференції "Читання заради демократії" у четвер.

За словами Коваль, близько 500 бібліотек було або повністю зруйновано, або частково пошкоджено, або з них було вивезено чи знищено фонди російськими окупантами.

"Із цих 12 тис., можливо, 3-4 тис. є такими, що активно діють і готові обслуговувати читачів", - зазначила вона.

Також вона розповіла, що в бібліотеках зберігається 160 млн книжок, із яких 52% було видано до 1991 року.

Директорка УІК розповіла, що в Україні практично не виділяють коштів на поповнення фондів.