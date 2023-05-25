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15:29 25.05.2023

Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

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Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

Війна має закінчитися перемогою України над агресором і виведенням усіх російських військ із території України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії у 2019-2022 роках Борис Джонсон.

"Звісно, багато людей кажуть: війна, яку розпочав Путін, може закінчитися лише переговорами. Я відповідаю: це може бути так, однак перш ніж розпочнуться будь-які переговори, ця війна має закінчитися і закінчиться перемогою українського народу, вигнанням путінської армії і припиненням його варварських спроб захопити українську територію. І виведенням його військ", - сказав Джонсон у зверненні до учасників 15 щорічного Київського безпекового форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Джонсон наголосив, що Захід має зробити все можливе, щоб підтримати Україну в досягненні цієї цілі якнайшвидше. "І немає жодної мислимої причини для затримок", - додав він.

Теги: #війна #переговори #джонсон

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