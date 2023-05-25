У ЄС вбачають ескалацію напруженості в розміщенні ядерної зброї РФ у Білорусі

Плани РФ розмістити на території Білорусі частину свого ядерного арсеналу є ескалацією напруженості, заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"У цьому випадку йдеться про дії, які лише посилять напруженість", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

На запитання про те, якою може бути реакція ЄС у цьому контексті, Стано відповів: "Ми не бажаємо брати участь в ескалації. Йдеться про ескалацію і напруженість".

"Європейський Союз дуже уважно стежитиме за ситуацією, щоб бачити, що відбувається на місцях. І ми реагуватимемо якомога більш відповідним чином", - сказав Стано.

Наприкінці березня глава РФ Володимир Путін повідомив про домовленість із Олександром Лукашенком про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї (ТЯЗ).

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив у четвер, що Росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусі, не передає її Мінську, контроль над нею і рішення про застосування залишається за Москвою.