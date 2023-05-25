Україна повертає з полону ще 106 осіб

Україна повертає з російського полону ще 106 воїнів із Бахмутського напрямку, серед них - вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів, повідомив у своєму телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з бахмутського напрямку - вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави", - повідомив він.

Серед тих, кого повертають з полону, багато хто вважався безвісти зниклими, зазначив голова Офісу президента.

"Рідні цих людей пройшли складний етап. Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання президента якнайшвидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив це завдання як одне з ключових. Усі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", - заявив Єрмак.